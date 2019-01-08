中市議會國民黨團幹部改選 張瀞分接任書記長

2019-01-08 15:04

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會國民黨團今日進行幹部改選，黨團議員共同推舉台中市議會最資深的議員張瀞分接任書記長，張瀞分表示，這次大選後，國民黨團的實力更為堅強，老幹新枝都有，期勉大家都能接地氣，團結合作，為市民謀取最大福祉。

國民黨團今日召開黨團黨員大會，由台中市黨部主委陳明振主持書記長選舉，議長張清照、副議長顏莉敏也親自與會，國民黨議員共同推舉張瀞分接任黨團書記長。

張瀞分今年76歲，從政資歷40年，在國民黨內受到其他議員尊敬。另外，黨團執行長由市議員陳政顯擔任，3位副書記長則分別由市議員賴朝國、賴義鍠及吳瓊華接任。黨團幹部來自山、海、屯及原市區，張清照、顏莉敏一一向他們表達祝賀。

張瀞分表示，這次大選後，國民黨團的實力更為堅強，老幹新枝都有，他期勉大家都能接地氣為選民服務，以民意為優先，大家團結合作，拿出更優異的表現。

張瀞分也感謝台中縣市合併升格直轄市後，包括黃馨慧、楊正中、李榮鴻、李中等前任書記長，建立良好的黨團運作基礎。她也說，希望「一日書記長、終身書記長」，往後大家都能當她最有力的助手。

張瀞分同時期勉新市府團隊，推動市政業務都能以民意為依歸，各項預算和政策都要清楚說明、充分溝通，讓府會關係更和諧，議事更有效率，市政業務推動更順利。

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