諾魯總統瓦卡：台灣幫助太平洋多國 在這裡有很多朋友

2019-01-08 15:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今日偕同副總統陳建仁會晤來訪的諾魯總統瓦卡伉儷，感謝諾魯強力支持台灣，並首度透過立法程序通過支持台灣有意義參與聯合國體系的決議，瓦卡表示，台灣不只是幫助諾魯等友邦國家，也幫助許多太平洋其他區域的國家，因此台灣在這個區域有非常多友人。

總統致詞時首先歡迎瓦卡總統伉儷再次率團來台灣訪問。她表示，去年5月瓦卡總統過境台灣，雙方有機會在總統府會面，經過這段時間，國際情勢不斷變動，太平洋國家也連續舉辦重大的區域國際會議。

總統指出，最令人印象深刻的是瓦卡總統成功主持第49屆太平洋島國論壇年會，且在會議中強力支持台灣，她要代表台灣人民表達最誠摯的感謝。

總統說，這些互動，都是兩國情誼持續奠定堅強基礎的所在。很高興在新年一開始，瓦卡總統伉儷就率團來訪，讓兩國關係不斷加溫。

瓦卡表示，多年來，諾魯與台灣有深厚友誼，雙方持續互相幫助，特別是兩國之間的合作。他非常感謝台灣對諾魯的支持，台灣不只是幫助諾魯等友邦國家，也幫助許多太平洋其他區域的國家，因此台灣在這個區域有非常多友人。

瓦卡並指出，蔡總統所展現的領導能力及擘劃的願景，讓台灣朝正確方向邁進，包括擴大參與國際領域，諾魯也非常期待能與台灣繼續合作。很高興在2019新年，能率團來訪展現諾魯對台灣的感謝之意，更期待之後能常常來台灣。

瓦卡總統也強調，諾魯的人民雖然少，但絕對是台灣非常友好的朋友，也很珍惜兩國間的友誼，希望未來台灣在這個區域的影響力能持續擴大，讓雙邊各項合作更加緊密友好。

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