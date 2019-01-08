不滿被推定為不當黨產 救國團告黨產會敗訴

2019-01-08 15:08

〔記者溫于德／台北報導〕行政院黨產會委員會議去年8月7日決議，中國青年救國團為國民黨附隨組織，全面凍結救國團56.1億元資產，禁止處分，並推定為不當取得財產；救國團不服，聲請停止執行。案經台北高等行政法院審理，稍早駁回救國團聲請，裁定黨產會勝訴，可抗告。

訴訟起因為，黨產會日前依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」相關規定，主動調查救國團，先後舉辦兩次聽證會後，認定救國團曾受國民黨實質控制人事、財務與業務經營，且救國團不是以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，依黨產條例處分認定為國民黨的附隨組織。

救國團不服，提起本件停止執行聲請。

北高行審理後認為，救國團主張與行政訴訟法所定停止執行要件不符，加上黨產會也已即時處理救國團動支申請，因此，難以認定救國團的營業自由受有難以回復之損害，或有損害到救國團權益等，同時不具急迫情事，基於聲請無理由，裁定駁回。

黨產會主委林峯正去年曾強調，「人事、財務及業務都受國民黨控制」，1952年誕生的救國團，由國民黨一手主導，首屆主任及是蔣經國，後包括接任的李煥、宋時選、李鍾桂等，都具豐富國民黨經歷，人事上確實受黨主控。

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