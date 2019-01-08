踢爆中華郵政苛扣員工 立委要求國營事業總體檢

2019-01-08 15:02

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委管碧玲今於臉書揭露，中華郵政「平常郵件分揀封發業務」的勞務採購，今年起將「時薪制」改為「論件計酬」，且實際工時也改為與他人平均工時，使實際薪資倒退並低於基本工資；管痛批，國營事業不應帶頭違法且製造低薪、剝削勞工，要求全面體檢國營事業勞務外包的必要性與勞動條件。

管碧玲查出，中華郵政「平常郵件分揀封發業務」的其中一個案子，標的是採購「45808小時」勞務，由於採用價格標，所以決標金額為861萬1904元，換算後為每小時188元，不但高於今年元旦實施的時薪制基本工資150元，也讓承攬業者有提取相當寬裕的營運費用，以及獲取合理利潤的空間。

然而經調查後，管碧玲卻發現，從今年元旦起，中華郵政竟與承攬業者合意，苛扣派遣工，把採購案「時薪150元，每小時完成24公斤」的時薪制勞動條件，改為「每小時完成32.35公斤」的論件計酬方式，且派遣工個人工作時數竟未核實計算，而是以當日總工時除以全部出勤派遣工人數平均計算核給。

舉例來說，如果一個實際上班4小時的派遣工，卻因「論件計酬門檻＋平均計算工時」的契約條件計算結果，而僅核給3小時工資，等於實際時薪僅113元，不僅倒退回2013年的水準，且是低於基本工資的嚴重違法狀態。

管碧玲強調，「郵件分揀封發」屬高勞力低技術工作，3成營運成本已是高估，本案中華郵政給每小時188元的採購金額，但派遣工每小時實際僅拿113元，等於有75元的毛利，扣除營運成本，承攬本案獲利高達200多萬元。管質疑，國營事業難道可以帶頭違法，成為製造低薪的幫兇，剝削最弱勢勞工的薪資？

管碧玲要求，本案勞動契約應以每日4小時工時核薪、不得設論件計酬條款，導致因郵件量少而短計工時、不得以無郵件為理由，強制排班休假、也不得以平均工時的變相減薪方式給薪。管也呼籲，重要的是國營事業勞務外包案，應全面體檢其必要性和勞動條件。

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