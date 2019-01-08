2019-01-08 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國領導人習近平發表對台談話，總統蔡英文日前明確回應，拒絕九二共識與一國兩制，而台北市長柯文哲則呼籲兩岸應注重長期趨勢，降低衝突可能，因而受到網友高度質疑與批評。而網友也將柯文哲於2014年6月4日紀念天安門事變的臉書貼文翻出來，質疑柯文哲的風骨是否4年內被磨盡。

在被網友批評後，柯文哲接受採訪時表示，不要幻想每天講話，每個人都給你鼓掌叫好，除非永遠都不講話。而對於「一日行情」這句話引起的爭議，柯文哲重申，對外關係的最後決定因素是國防與經濟，而精神層面是建立在物質層面上，物質層面要有一定的水準。而對於「兩岸一家親」，柯文哲表示這句話只是表達善意，還是一樣，國防和經濟還是最後決定的一切。

4年前天安門舊文被翻出來 網友質疑柯P風骨被磨盡

對於柯文哲的解釋，網路上也有正反兩方看法，而柯文哲於2014年紀念64天安門的舊文也被找出來，柯文哲當時引用中國民運人士陳光誠的名言：「不把民主送過去中國，中國會把獨裁送過來」，認為這句話值得台灣人省思，「除了關心香港、澳門及中國內部的民主人權現況，給予聲援支持之外，更重要的，台灣要更堅持走在民主人權的道路，深化、提昇民主的素質」。

對此，有網友認為，柯文哲曾口出兩岸一家親、同文同種、九二共識汙名化，又砲火對內來個「一日行情」，「柯P還敢再講嗎？風骨四年之內就被磨盡真是讓人不勝唏噓」。

中國面臨內憂外患 挺柯網友：持續溝通才能推動中國民主化

但也有網友從國際情勢切入，認為此說法根本是抹紅。因為中共在中美貿易戰中吃鱉，以及接連面對許多內政問題，如同壓力鍋的中國因無處宣洩，會故計重施操作民族主義轉移焦點，拿統獨議題作為出口，「柯P這一連串對兩岸關係的發言，脈絡其實很清楚，是在說給中共聽的」。

網友也認為，台灣不得不扮起推動中國民主化的角色，兩岸僅隔一個海峽，即使關係無法太好起碼也不起事端，「中國唯有正常的民主化後才能脫離激進民族主義的箝制，在此前提下，台灣還是要盡可能持續地跟中國維持溝通」、「因為一但停止溝通，就真的完全沒有改變事態的辦法了」。

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