胡志強繳回黨職並公職溢領退休金163萬

2019-01-08 14:26

［記者楊政郡／台中報導］行政執行署台中分署執行前台中市長胡志強「黨職併公職」，追討溢領退休金案，日前主動去函催繳，而與胡志強先生秘書取得聯繫，已在本月4日下班前，由胡志強秘書代為繳納溢領退休金163萬餘元完畢。

立法院三讀通過經總統公布之《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》，並經銓敘部清查發現，共有220名公職人員退休年資併入黨職計算領取退休金，期中設籍台中市的有前台中市長胡志強先生，銓敘部日前將該案移送法務部行政執行署台中分署進行執行。

經銓敘部核算「黨職併公職」年資共計10年10個月（包含在世亞盟任職及1975年至1984年英國留學期間），共計溢領163萬9777元，案經移送台中分署，該署發出書面傳繳通知，請胡於2019年1月8日前自動繳納，台中分署並積極與胡志強秘書取得聯繫，分析「利弊得失」及考量「社會觀感」，並商請秘書代為勸諭胡志強能在期限內自行繳納，終獲胡志強首肯，配合法令規範繳回溢領之退休金。

胡志強秘書並已於108年1月4日下班前匯款，全數代為繳納完畢。

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