南市第2選區立委補選14日起登記 至少3搶1

2019-01-08 14:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第9屆立法委員台南市第2選舉區立委補選，將於1月10日領表、14日登記，3月16日投票，目前已知有國民黨謝龍介、民進黨郭國文及陳筱諭等3位選將，依中央選舉委員會公告，競選經費最高金額1764萬1000元。

南市選舉委員會表示，配合中央選委會公告，南市第2選舉區立委補選作業，1月10日起領表，14至18日登記，3月16日投票，參選人競選經費最高金額1764萬1000元。

南市選舉委員會表示，中央選委會的立委補選公告是在1月4日，因此在公告之前，戶籍在該選區的選舉人有投票資格，被選舉人也有資格參選。

據市政府官網人口登記資料顯示，第2選區的行政區人口去年（2018）11、12月份相較無明顯消長，僅麻豆、大內、安定、玉井、楠西等區人口增加1、20人左右。

目前已知的選將，包括國民黨台南市議員謝龍介已證實把戶口遷到他的老家新市，黨中央屬意他投入選戰，民進黨則有前勞動部次長、也是前南市議員郭國文，以及全國黨代表陳筱諭（前市議員郭秀珠的女兒），兩人都氣勢如虹，但尚待民進黨徵召提名人選。

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