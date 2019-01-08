拉「韓流」助陣選總統？ 王金平：該怎樣就怎樣

2019-01-08 14:26

［記者陳昀／台北報導］前立法院長王金平5日晚間在路竹老家密宴高雄市長韓國瑜，被視為替2020總統大選鋪路，爭取「韓流」拉抬的意味濃厚。王金平今天受訪時被問及兩人是否談到國民黨的「下一步」，或希望韓多幫助什麼？王金平說：「不用再談什麼啦！該怎麼樣就怎麼樣！」

被問及兩人是否聊到國民黨2020該怎麼辦、黨內初選等議題，王金平表示，應該不至於談到這麼遠，兩人談了高雄的經濟發展；再被問到這場密會是否要爭取「韓流」助陣自己選總統，王金平回說：「還要這樣刻意去安排、請人幫忙嗎？真是這樣嗎？不至於吧！」他也笑說，韓國瑜是否支持他選總統，應該要問韓本人。

對於自己目前在藍營民調不低、對問鼎2020的想法？王金平表示，現在談這些都太早，連要提名的方式都還沒決定，又只有1人宣布參選，民調怎麼會準？有什麼意思？

王金平表示，之前就跟韓國瑜一起吃過好幾次飯，大家該聚就聚，另韓國瑜已答應出席他11日中午在雲林虎尾、17日晚上在高雄舉辦的感恩餐會。

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