屏東立委選區將調整 國民黨：反對黑箱作業

2019-01-08 14:14

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣第10屆立委選區確定縮減為南北2區各1個名額，選區該如何劃分，民進黨內部出現歧見，因屏東縣選委會送出的版本可能調整，引發國民黨陣營關切，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝要求行政院與立法院尊重地方意見，反對黑箱作業。

屏東縣選委會規劃的選區版本為，第1選區包括里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、麟洛鄉、屏東市、萬丹鄉；第2選區內埔鄉、潮州鎮、新埤鄉、竹田鄉、萬巒鄉、東港鎮、新園鄉、林邊鄉、崁頂鄉、南州鄉、琉球鄉、枋寮鄉、佳冬鄉、枋山鄉、恆春鎮、滿州鄉、車城鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉。

上述第1選區11鄉市人口數386366人，第選2區22鄉鎮人口數384735人，相差近2千人，昨天閣揆賴清德與立法院長蘇嘉全會面討論後，傳出選區可能微調，將內埔鄉改劃入第1選區，把萬丹鄉改劃入第2選區，如此一來，2選區人口數落差將擴大至6千人；廖婉汝對此表示反對，強調選區劃分攸關各政黨及民眾權益，必須尊重地方意見。

廖婉汝說，國民黨認同縣選委會將萬丹鄉劃入第1選區的作法，因屏東市與萬丹鄉原屬於共同的生活圈，若把萬丹改劃入第2選區，不僅會有選區人口數失衡的問題，也會影響國民黨備戰立委選舉的佈局，她要求選區劃分定版前應與各政黨充份溝通。

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