想回民進黨？郭信良：政治遐想不予置評

2019-01-08 14:09

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市議會黨團昨進行三長交接，退出民進黨當選的無黨籍議長郭信良，受邀擔任監交人時拋出想重回民進黨的說法。對此，郭今日進一步解釋，他當全民議長、為市民謀福利的原則沒改變，若昨日的言論引起政治遐想，他不予置評。

郭信良表示，民進黨團總召林宜瑾昨日邀請他擔任黨團三長交接監交人，一切都是基於禮節，當時現場和諧氣氛好，才有感而發講出這樣的話，不過他仍會當全民議長，收到國民黨或無黨聯盟邀請也會出席。

郭信良指出，如果之前那番話有引起政治遐想，他都不予置評，也不會對政治性的揣測多做回應。至於是否想要再入民進黨，郭僅說「該講的都講了」；媒體也進一步追問是否暗示民進黨讓與他一同退黨的陳怡珍、吳通龍、周麗津再度入黨？郭則回應「他們（退黨議員）有他們自己的想法」。

對此，林宜瑾則說，三長交接儀式禮貌性邀請議長觀禮，但一事歸一事，黨的紀律還是要有，希望中評會能盡速處理且在過年前做出決定，「黨紀不能用喬的，中執會通過沒有一致性投票就是要黨紀處理，所以中評會一定要處理。」

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