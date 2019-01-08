聲援范雲 王浩宇：民進黨承諾照顧小黨卻跳票

2019-01-08 14:10

〔記者溫于德／台北報導〕綠黨召集人、市議員王浩宇，上午赴台北高等行政法院聲援社民黨召集人范雲向北市選委會提告；王也說，2016年選前，民進黨承諾會照顧小黨，勝選後卻跳票，故意將政黨補助款門檻修成3%，導致小黨拿不到補助款，打壓小黨參政權。

王浩宇稍早表示，若欲參選市議員，門檻是要先繳20萬元保證金，但若是一般年輕人參選，繳完保證金後所剩經費無幾，根本無法跟財團或建商派出來的人馬競爭，且民進黨在2016年選舉前雖曾承諾「勝選後要修法降低小黨參選門檻、要降低對小黨的補助門檻」，但勝選後卻只見跳票。

新科議員苗博雅則說，保證金制度僅是保證窮人無法參選，原因在於，依規定可知，若要退還保證金，須達法定票數才能退還，因此，即便候選人在參選過程中出現違法亂紀行為，甚至後來被判當選無效，保證金仍拿得回來，但票數未達標準的候選人，保證金卻要被沒收。

苗博雅質疑，保證金制度到底保證候選人在選舉時皆能奉公守法嗎？保證金又是否保能證有理想、有理念、有能力的人才能參選？苗認為是否定。

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