拚到底？彰化立委補選 民進黨議員陳秀寶看板沒黨徽

2019-01-08 13:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港、和美區立委補選的選情強強滾，爭取民進黨提名的縣議員陳秀寶，大動作的掛起看板，但看板上卻沒有民進黨的黨徽，更以粉紅色系取代民進黨的綠色，引發綠營議論紛紛，認為這是為參選到底預作伏筆；陳秀寶今天強調，她的下一步沒有預設立場，只要選民支持的話，「不無可能」！

民進黨目前有4人表態爭取提名，除了陳秀寶以外，還有前鹿港鎮長黃振彥、前彰化縣文化局長陳文彬、前縣議員林士堅，黨中央已完成徵詢作業，預計10日公布徵召人選。

由於陳秀寶是綠營表態參選意願當中，唯一在鹿港、和美區高掛看板的人選，此舉引發黨內高度關注，尤其是粉紅底色的看板上完全看不到黨徽，主打「改變錯誤政策，聽民意，拼經濟」口號，連民眾都感到好奇，中央由民進黨執政，綠營縣議員卻說要「改變錯誤政策」？這是葫蘆裡賣什麼藥？

針對看板沒有民進黨的黨徽一事，陳秀寶表示，這是因為時間很趕，才會沒有黨徽；至於看板改走粉色系，因為她從第一次參選縣議員以來，就是以粉色系來代表女性的力量。

陳秀寶說，她走訪基層，聆聽民意，有心要做更廣的服務，但有些政策是中央訂定的，例如一例一休對產業界影響太大，應該要有更圓滿的解決之道；又像是老車汰舊換新的年限規定，就過於躁進，只有進軍中央，才能讓政策訂定符合民意。

陳秀寶表示，黨中央即將宣布徵召人選，她會等黨中央發布的正確資訊，所以先掛看板也是預作準備， 屆時再看情況來調整腳步。

陳秀寶指出，如果她出線的話，當然就是代表民進黨參加補選，尤其鹿港、和美區立委在改為單一選區之後，從陳秀卿到王惠美，都是女性當選立委，她身為女性，認為女性可以發揮更大的力量。

至於，萬一沒有被民進黨提名的話，陳秀寶強調，對於自己的下一步，她從來都沒有預設立場，經營基層也不會中斷，只要選民支持她，凡事都「不無可能」。

縣議員3連霸的陳秀寶是「政二代」，父親陳進丁曾任國代、立委，陳秀寶第一次參選是無黨籍，後來跟著父親一起加入民進黨，陳進丁也曾擔任過民進黨縣黨部主委。

這次立委補選，陳進丁也勤走基層，大動作的為女兒拉抬聲勢，不少政界人士觀察，陳進丁曾經在立委選戰中，只差幾百票輸給現在縣長王惠美，心中不無遺憾，這次王惠美當選縣長，陳進丁父女對於奪回立委寶座，有著勢在必得的氣魄。

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