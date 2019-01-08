段宜康爆料這兩電視頻道將消失 批評NCC劣幣逐良幣

段宜康在臉書指出，有線電視中的「Waku Waku JAPAN」和「tvN」可能未來再也看不到。（資料照）

2019-01-08 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕許多台灣民眾家中都有裝設有線電視，不過立委段宜康稍早在臉書指出，有線電視中的日本頻道「Waku Waku JAPAN」和南韓頻道「tvN」可能未來再也看不到，並批評NCC怠惰，竟容許劣幣驅逐良幣。

段宜康稍早在臉書爆料：「你們家電視上的Waku Waku JAPAN應該快看不到了，tvN大概也撐不久。日本人和韓國人對台灣的有線電視秩序，一定完全無法理解。」段宜康也提到，Waku Waku JAPAN的母體是伊藤忠商事，據說本週會決定是否撤出台灣市場。

隨後段宜康則是對NCC提出質疑，他表示：「NCC為什麼能坐視『龍祥』這種爛電影台，每個月可以從我們交給系統的業者的500元中，固定收到1.5元權利金？龍祥就因為全國都定頻在64台，靠著不斷重播東方不敗、天龍八部，就可以每年收到超過5千萬的權利金！」

段宜康指出，「Waku Waku JAPAN」和「tvN」每年收到的權利金加起來比龍祥一個月收的還要少，「NCC的怠惰，容許劣幣驅逐良幣」。

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