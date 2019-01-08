北高夜市結盟？傳雙方幕僚已透過民間友人洽談可能性

2019-01-08 13:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯韓合作有譜？台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜預計1月27日正式會面，今傳出雙方幕僚已先透過民間友人洽談北高夜市拚經濟合作的可能性。台北市政府發言人劉奕霆今對此僅說，目前雙方幕僚仍未針對此事進行聯繫與討論，若有進一步確認消息，將再對外說明。

高雄市觀光局長潘恆旭日前透露，預計27日登場的柯韓會，柯文哲想逛高雄六合夜市，且柯文哲日前也宣布「將打造日本客願意坐下來吃飯」的模範夜市，因此「北高夜市結盟」共同打出「夜市點亮台灣」口號，希望以柯韓高人氣，吸引更多觀光客消費， 創造更大旅遊商機。

今天傳出北高市府幕僚已先透過民間友人洽談北高夜市拚經濟合作的可能性。

對此，台北市府顧問周榆修今天受訪表示，他昨天確實受邀參加寧夏夜市林定國理事長舉辦的餐敘活動，會中林理事長拋出北高夜市合作的構想，站在市府立場，城市交流絕對是好事，業界也一定比官方更了解地方商圈生態，由民間先構想發起城市合作，市府樂觀聯手拚經濟。

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