蔡總統：反對一國兩制 最重要的台灣共識

2019-01-08 13:16

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天會晤諾魯共和國總統瓦卡伉儷。針對兩岸問題，蔡總統重申，台灣人民反對一國兩制，這已經是朝野政黨共同立場，這就是西元2019年最重要的台灣共識。

諾魯共和國總統瓦卡伉儷昨天起至11日止來台國是訪問，期間除了會晤蔡總統及接受國宴款待外，並將赴台中參觀「2018台中世界花卉博覽會」及高雄訪視台灣的港口建設。

蔡總統在總統府內會晤時表示，非常歡迎瓦卡伉儷來台訪問，由於這段期間國際情勢不斷變動，太平洋國家也陸續主辦重大區域國際會議，讓人印象最深刻的，就是由瓦卡成功主持的第39屆太平洋島國論壇年會，並在會中強力支持台灣，她要代表台灣人民表達最誠摯的感謝。

蔡總統說，這些互動都是兩國持續奠定堅定基礎的所在，很高興在新一年的剛開始，瓦卡就率團來訪問台灣，讓兩國關係不斷升溫。

蔡總統指出，台灣身為區域中負責任的一員，會全力確保區域穩定、促進繁榮發展，上週她也代表台灣人民向世界重申台灣在兩岸問題上的態度，相信瓦卡也看到了台灣的立場。

總統指出，台灣人民是反對一國兩制的，這已經是台灣朝野政黨共同的立場，這就是2019年最重要的台灣共識。

蔡總統也說，台灣也相信坐下來談是解決問題的最好方法，並在沒有政治前提下跟中國大陸政府進行談話，基於這樣的立場，台灣也會與理念相近的國際友人合作，為世界做出貢獻，因此感謝瓦卡及諾魯政府支持台灣的國際參與。

總統並說，瓦卡去年提出支持台灣參與聯合國體系的決議，並在國會通過，這也是諾魯國會第一次透過立法程序支持台灣。不論是聯合國大會總辯論、聯合國氣候變遷會議上，瓦卡都為台灣仗義執言，讓台灣感受到友邦堅定的支持。

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