分享經濟紅利386億元 政院：不舉債、不發現金紅利

2019-01-08 13:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日召開「歲計賸餘相關規劃」記者會，行政院副院長施俊吉強調，去年歲計賸餘計386億元，「絕對不會發放現金紅利」，已經說過沒有「現金紅利」；行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）則說，目前政策仍需「從長計議」，媒體這幾天報導的即刻或過年要發放現金做法，其實都不是行政院討論方向。

施俊吉表示，歲入歲出政策是常態性的，總統在元旦文告提及，要將經濟成長果實分配給弱勢的國民，弱勢國民當然包含中低收入戶，育兒方面則是人口政策，從幾個方向來說是一次性發放，不需要中央政府年年去發放這筆錢，要年年發放，政府預算無法支應。

施俊吉指出，未來會是一次性的發放，因為一次性發放會有效果，經濟學上有「邊際消費傾向」，意思是指所得水準低的人，其增加所得後，拿來用於消費比例會比較高。

他提及，如果希望歲計賸餘對經濟發展產生間接促進效用的話，針對經濟弱勢、扶老攜幼方面予以一次性發放，會產生的經濟成數效果將會較大，社會上全體國民也會同意，當有經濟紅利，分一點給所得後段民眾，也是符合社會正義的。

關於具體發放金額為多少錢？施俊吉說，具體金額需看受眾人數，也牽涉總經費高低，從促進經濟發展、照顧弱勢及扶老攜幼、非洲豬瘟防疫三大方向來看，若促進經濟發展用多了，其他面向金額就會減少，需要哪些經費，這部分的錢絕對不會超過歲計賸餘總額386億元。

施俊吉更說，屆時若這些錢未用完，也會將錢拿去公債還本；針對中國非洲豬瘟防疫要用多少錢？施俊吉回應，「這要看前面會用多少錢，如照顧弱勢、扶老攜幼經費」。

在促進經濟成長方面，施俊吉提及，相關措施及行動方案設計，應該要能誘發額外經濟效益，假如內需能增加，工商業也會獲益，各行各業也會有好處，未來每一項收支，都會考量關聯性有多大，「效果越大的越會來做」。

「絕對不發消費券！」施俊吉強調，2009年發放消費券並沒有增加消費，只發了3600元消費券，根本就沒有拿錢出去，只用消費券消費，對於內需是沒有增加的，「對於這類政策，一開始就沒有決定要做」。

施俊吉說明，上次發放消費券是舉債800多億元，本次歲計賸餘是絕對不舉債，外傳收入3萬元以下每一個人要發1萬元，那是錯的，「根本就沒有這件事！」政府要做的是能幫助經濟發展及成長，照顧弱勢及扶老攜幼，及能夠防禦中國非洲豬瘟的。

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