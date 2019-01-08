重申蔡總統「四個必須」 陳建仁：絕不退讓

2019-01-08 13:17

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今日上午接見「哈佛大學費正清中心兩岸事務訪問團」時強調，蔡總統在新年談話中提出的「四個必須」將是兩岸關係正面發展的基本關鍵，我們絕對不會退讓。

陳建仁指出，距訪賓上次訪台已經時隔1年，這1年來，全球及亞太區域政經局勢出現許多劇烈的變化，台灣作為區域的一員，感受特別深刻。

副總統表示，過去1年來，中國對台灣的打壓有增無減，不僅連續奪取我邦交國、阻撓台灣的國際參與、要求跨國企業矮化對我國的稱呼，並有證據顯示中國利用假訊息影響我國內輿論，而且操弄去年11月舉行的我國地方選舉。

副總統強調，中國這些不友善的行徑，不但已經片面改變兩岸關係現狀，而且嚴重破壞台海和平及穩定，更威脅到「印太區域」的安全與繁榮，實在令人感到憂心。

陳建仁說，我們除期盼北京當局能在區域及全球議題上，扮演負責任且良性的角色，避免製造衝突，也希望國際社會能攜手合作，共同抵禦中國銳實力對全世界民主制度的負面影響與滲透。

針對國際合作事務，副總統認為，誠如美國曾公開肯定台灣是民主的成功故事及可信賴的夥伴，我國將持續深化與美國及其他理念相近國家的夥伴關係，合作打造自由、開放及繁榮的印太區域。

有關兩岸關係發展，陳建仁提到，過去兩年來，台灣即便飽受中國打壓，我們從未放棄維持兩岸和平穩定現狀的承諾與善意；但我們也有我們的堅持，蔡總統最近在新年談話中提出「四個必須」，包括：中國必須正視中華民國台灣存在的事實、必須正視2300萬人對民主自由的堅持、必須以和平對等的方式處理雙方間的歧異、必須是政府或政府授權的公權力坐下來談，這「四個必須」將是兩岸關係正面發展的基本關鍵，我們絕對不會退讓。

副總統進一步指出，我們注意到中國國家領導人最近有關台灣的談話，想要將「一中原則」、「一國兩制」強加於台灣人民，而忽視台灣已經是成熟民主國家的事實，以及漠視台灣人民有權決定未來且堅定拒絕「一國兩制」的態度。我們希望國際社會能夠持續支持民主台灣，讓台灣得以在中國無所不在的壓力下，持續在國際間扮演負責任且積極貢獻的角色，散發正向、務實及真摯的理想與價值。

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