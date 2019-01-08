已斷交 我與薩爾瓦多互相取消免簽證待遇

2019-01-08 12:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕我與薩爾瓦多去年8月斷交。我國與薩爾瓦多原先互相給予對方國民免簽證待遇，薩爾瓦多並於去年12月宣布取消給我免簽，我國隨後也取消給予薩國免簽。外交部今天表示，我方基於維護國家尊嚴，以對等原則處理此案。

我國原先於2017年實施給予拉丁美洲及加勒比海地區10個邦交國國民來台免簽證措施時，給予薩爾瓦多國民持護照入境台灣，可享有免簽證停留90天的待遇。

但薩爾瓦多去年8月轉向中國、與我斷交後，進而於去年12月取消給我國民免簽待遇。我國亦於12月12日宣布取消給予薩爾瓦多國民來台免簽待遇。

根據外交部領務訊息，我國人前往薩爾瓦多須事先申請簽證。又鑒於薩國政府在台未設立代表機構，國人赴薩爾瓦多前，必須與薩爾瓦多駐外大使館，如駐日本大使館或駐韓國大使館等，洽繫簽證申辦事宜。

外交部副發言人歐江安今天表示，薩國先取消給予我國免簽待遇，我方對此表達遺憾抗議，而為維護國家尊嚴和基於對等原則，我國也取消給予薩國免簽。

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