羅智強批口譯哥派駐美月領240K 外交部：個人薪資金額是隱私

2019-01-08 12:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕台北市議員羅智強批評外交部長吳釗燮前辦公室主任趙怡翔，「只因是吳釗燮親信，一步登天駐美擔任12職等政治組長，月領約240k」。外交部今天回應強調所有安排符合法規，用人唯才，但個人薪資金額是隱私。另據悉，趙怡翔該職位薪酬推估將近270k。

外交部長吳釗燮日前證實，將安排其機要「口譯哥」趙怡翔赴美國擔任秘書，後又傳出其將擔任駐美代表處政治組長。台北市議員羅智強昨在臉書發文表示，口譯哥只因為是吳釗燮的親信，一步登天外派駐美代表處12職等政治組長。

羅智強說，外派美處政治組長資歷、經歷必須夠深，通常最少要做完簡任11等副司長，才會外放做簡任12職等的政治組組長。羅智強進一步爆料說，駐美代表處政治組長薪水連加給，一個月約可領240K，「是22K的11倍」。

外交部副發言人歐江安今天回應重申，外交部所有人事安排符合相關法規，唯一考量是「用人唯才、適才適所」。歐江安補充，趙怡翔是英國倫敦大學經濟法碩士，也曾隨吳釗燮擔任國安會秘書長、總統府秘書長、外交部部長辦公室等主任職位，了解外交情勢，尤其對美事務是熟稔領域，表現連美方人士也讚譽有加，相信派駐美處對相關業務會有正面效益。

對於外界關切趙怡翔外派身分、職務與薪酬，歐江安則說明，趙前主任現在是一等諮議，對外處理公務，工作職掌和業務則必須由駐美代表處館長進一步核定。

歐江安說明，任用均依據駐外機構任用通則。趙怡翔原先擔任部長辦公室主任時，是經銓敘部核定為簡任十職等，本俸為十職等二級。現在依法轉聘一等諮議，聘用期間月酬標準則比照薦任一等秘書的俸給核發，會根據身份給予俸點，但薪資確切金額是個人隱私，外交部不會證實每個人的薪水，但一定符合相關法規。

另據了解，外派駐美薪酬除了本俸，也有駐外人員地域加給和房屋津貼等補助，涉外人士表示，推估該職位薪酬以現今匯率換算，將近270k。

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