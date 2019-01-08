郭信良若回綠營 謝龍介批民進黨黨紀墮落

2019-01-08 12:26

〔記者邱灝唐／台南報導〕原民進黨籍台南市議長郭信良去年脫黨參選議長，在國民黨和無黨籍的支持下勝出當選議長；不過，郭日前卻拋出「想回民進黨」的言論。對此，國民黨南市黨部主委謝龍介表示，這是民進黨的家務事，不過如果真的回去，民進黨就跟公廁一樣，黨紀墮落。

郭信良去年底脫黨參選議長選舉，獲得國民黨與無黨支持，打敗民進黨提名的議長參選人邱莉莉，引起軒然大波。不過，郭昨日在民進黨團總召、幹事長、書記長三長交接記者會上，表態有意重回民進黨，更引起眾人驚訝。

對此，正帶領台南農漁業交流團到中國參訪的謝龍介回應，國民黨先前開出的合作條件，僅有要求郭信良退出民進黨，並沒有規定郭不能再回到民進黨，這是民進黨的家務事，不過如果郭真的回去民進黨，那麼黨紀不彰的民進黨就像公廁一樣隨便讓人進進出出，就算對方「再怎麼癩痢頭也不能禁止進入」，民進黨若是黨紀墮落到如此地步也是「樂觀其成」。

不過，謝龍介先前曾說，與郭信良合作是希望不再讓民進黨一黨獨大，但若是郭回到民進黨是否一切都會「回歸原貌」？謝則說，他相信還是會不一樣，畢竟郭會記得是靠誰當選。

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