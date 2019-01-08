兩岸論述百花齊放 王金平：國內應先凝聚共識

2019-01-08 12:29

〔記者林良昇／台北報導〕九二共識話題近期引起熱議，前立法院長王金平今對兩岸論述表示，在提出自己看法前，必須要先凝聚國內的共識，要國內各界都能接受的方案才能去對外說、跟對方談，否則大家急著出來表態，卻不是國內的共識，有人反對，講了也沒用。

中國領導人習近平在「告台灣同胞書」40週年談話重申九二共識，並提出探索「兩制台灣方案」，九二共識話題也在國內引發討論，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫等藍營太陽都表達立場，王金平則尚未對外表態。

王金平今在立法院受訪時談到兩岸論述表示，在提出自己的兩岸看法前，必須要先凝聚國內的共識，要國內各界都能接受的方案才能去對外說、跟對方談，不然現在大家急著出來表態，但卻不是國內的共識，有人反對，講了也沒用。

是否要參選總統的人都應該先取得國內的共識再表態兩岸關係？王金平說，別人他不清楚，但如果是他自己，他會思考清楚，才對外說明。

王金平也回憶，2015年時國民黨選總統登記截止日是5月16日，母親節後他與家人在烏來吃飯，開家庭會議，會議中決定不宣布投入當年的總統大選。

王金平指出，當年投入總統選戰的國民黨前主席洪秀柱，曾經多次找他希望他出來代表國民黨參選，表示若王金平出來選，她就讓賢，但王最後決定不參選，洪秀柱才代表國民黨出戰，最後卻被朱立倫取代。

而王金平被視為可能角逐2020年總統大選，被問到這次是否要舉行家庭會議？王金平則意味深長地說：「有時候要開，有時候也可以不用開」。

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