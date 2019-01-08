冷泉加熱變溫泉說在網路發燒 文史工作者說話了

2019-01-08 12:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局長針對壽山腳下冷泉加熱變溫泉說法，掀起網路熱烈討論，打狗文史在星卉社理事陳毅坤今透過臉書指出，日本時代的壽山下確曾有將冷泉加熱設置溫泉場記錄，但觀光局長所提內容仍有滿大的錯誤。

首先，龍目井湧泉其實是清代鳳山八景之一「龍巖冽泉」，並非屬日本時代，而此處湧泉水系是百多年前，內惟庄與龍目井庄聚落發展的重要民生水源，用於灌溉、養殖。

其次，將冷泉加熱成溫泉的地點並非龍目井，而是南側不遠處的「硫磺泉」，清代已有文獻記載，這裡的硫磺泉與大屯山硫磺溫泉（硫酸鹽泉）成因不同，是壽山岩層中豐富的珊瑚、藻類、貝殼等沈積物，在細菌經無氧作用後產生硫化氫成分，混合地下水湧出，是硫化湧泉（Sulphur Spring）的一種。

陳毅坤表示，硫磺泉在日本時代的探勘與檢驗後，看上其發展潛力，在1922年由高雄州政府開發成溫泉浴場，將冷泉加熱而成，並設有休憩空間，事後再由山陽堂接手經營，不僅有溫泉浴場，亦有旅館、料理屋的營運，還有自動車自市區接送，遂成為高雄郊區風光明媚的名勝之一。

戰後已不見高雄溫泉浴場，現址位於石頭公北側「小橋流水人家」住宅一帶，而溫泉浴場舊址旁的溝渠，原有的老古石護岸已水泥化，在豐雨期仍會由駁坎及溝底裂縫湧出泉水，溝底常可見白色水泉花，還能聞到明顯的硫磺氣味。

觀光局長提到現在冬季出泉量少的事實，但解決之道並不是進一步探勘，若高雄市政府有意發展湧泉水系觀光，現階段最重要是進行周邊環境復育、增加滲水面積、減少大型開發，才可能確保壽山山腳下湧泉在四季的水量，更須朝與自然生態共生共存的方向規劃，而非一昧想引來短時間的一窩蜂人潮，這才是壽山湧泉永續發展之道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/