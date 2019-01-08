美國安會發言人聲援「拒絕威脅台灣」 外交部表達感謝

2019-01-08 11:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國白宮國安會發言人馬奇斯近日在推特上挺台，強調美國拒絕以威脅或使用武力威嚇台灣人。外交部今天對此表示誠摯歡迎與感謝；對於馬奇斯在個人推特上發言，外交部也說明，白宮國安會是行政部門，近期也有許多國會議員展現對台灣的強勁支持。

美國白宮國安會發言人馬奇斯（Garrett Marquis）5日在推特上連續發表兩則推文，轉發《華盛頓郵報》報導，並強調「美國拒絕威脅或使用武力迫使台灣人民。任何解決兩岸分歧的問題都必須是和平的，並且要基於雙方的意願。」馬奇斯也直言，「北京應該停止其脅迫行為，並恢復與台灣民選政府之間的對話。」

外交部副發言人歐江安今天說，對於馬奇斯支持台灣民主自由、同時堅決拒絕中國威脅台灣的舉措，外交部表示誠摯歡迎以及由衷感謝。媒體提問指出，國安會發言人以個人名義發言的意義為何？歐江安回應說，美國白宮是行政部門，近期也有很多國會議員，展現對台灣不分黨派的強勁支持，外交部再次表達感謝；我政府也將與美國行政部門積極合作，持續深化台美友好合作夥伴關係。

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