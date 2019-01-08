稅收經濟分紅3方向 政院：促進經濟、照顧弱勢、豬瘟防疫

2019-01-08 11:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日召開「歲計賸餘相關規劃」記者會，說明稅收經濟紅利方案如何分享；政院表示，初估歲計賸餘共386億元，目前有三大規劃方向，第一途徑要促進經濟發展，第二途徑要照顧弱勢，第三途徑要為非洲豬瘟防疫預留經費。

行政院副院長施俊吉強調，首先關於歲計賸餘的運用途徑，政院規劃第一要進一步促進經濟發展，第二要照顧弱勢、扶老攜幼，第三要為整個非洲豬瘟預防預留經費，用這三方向原則進行規畫。

施俊吉指出，最近一些媒體報導純屬虛構，本案絕對不會舉債，本案絕對沒有破壞財政紀律，本案絕對不是負所得稅制，更沒有媒體所說的薪資三萬元元以下，每人發一萬元情事，本案更非劫貧濟富，也沒有要發消費券。

施俊吉提及，對於補助經濟弱勢及中低收入戶，能不能用這筆錢促進經濟是思考方向，另外對於非洲豬瘟防疫要做準備，最後若有賸餘部分會用來還債。

施俊吉指出，這是一次性的發放，是希望中央政府不會年年發放這個錢，一次性發放也較有效果，在經濟學上拿來消費比率較高。

施俊吉說明，該編列特別預算，就編特別預算，今年度預算應該是來不及，所以會在下一年度進行編列特別預算，目前規劃方向是這樣，相關細節會與社會廣為溝通。

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