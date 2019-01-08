新竹縣政府首腦3缺2 虛位以待先進行組織再造

2019-01-08 11:47

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長楊文科已經就職滿半個月，2019也開展了1週，但是新竹縣政府3長仍缺2人，副縣長、秘書長迄今還沒曝光和就任，縣長楊文科直言他心有所屬，也分別徵詢、邀請「入座」，但因特定的人選還有其他考量，雙方還在努力溝通中，他將以時間換取空間，希望事緩則圓。

不過他的戰鬥內閣今天起擺明要進行大幅組織再造，且以事權統一、專業且能便民服務為最高指導原則。尚未就職的交旅處長游志祥將在下週一、14日到任。

首先被他點名的就是社會處的社工師人力太少，雖有8名的編制，但現在實際只有4人可用，跟新竹市、苗栗縣各自有15人和17人在職天差地別，難怪被監察院鎖定糾正，必須要在2025年應納編到37人，所以責成縣府人事處進行縣府人力上的調整。

此外，楊文科也認為都更業務目前在國際產業發展處的都更科辦理外，在財政處也有辦理部分，他研議是否讓財政處的相關業務和人力都回歸由國發處負責。

至於新竹縣「建築線指示」業務，目前依都市計畫區內、外分由國發處城鄉科和工務處建管科辦理。

楊文科說，前述2個單位專業分工上不同，對法令的解釋也會出現不同的狀況，以致造成鄉親困擾。他希望2局處討論後進行調整，統一交由同1單位負責，不再分都計區內外，讓法令解釋趨於一統，使鄉親不再無所適從。

另外原名為「國際產業發展處」的國發處，楊文科認為其業務涉「國際」事務的趨近於零，將重新命名、定位為「產業發展處」即可。

他計劃新增「都市設計審議科」，或把國發處的都更科改名，重點就是要做好未來新竹縣的都市設計與審議工作。

而配合縣府內將成立公共托育家園，縣府內部的辦公空間也將重新調整、規劃。

楊文科說，他希望前述組織再造能在舊曆年前完成，過完春節，所有事權也統一和劃分清楚了，年後縣府就能以全新的面貌和能量替鄉親服務。

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