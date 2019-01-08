兩岸議題成藍營劣勢？朱立倫酸蔡英文喊衝喊打只是爽一時

2019-01-08 11:17

〔記者邱書昱／新北報導〕中國領導人習近平在《告台灣同胞書》紀念會上定調「九二共識」，蔡英文總統強硬表態絕對不接受，而前新北市長朱立倫在臉書上發文要求蔡無權要求各政黨不再講「九二共識」，遭網友批評。朱立倫今天出席活動受訪時表示，作為國家領導人，喊衝喊打獲得一時支持，也許爽一下，但人民最想問「蔡總統，不要九二共識，那要什麼」？

近期蔡英文總統強硬回擊中國九二共識，過去被視為藍營優勢的兩岸議題卻成為劣勢，朱立倫表示，民進黨運用政治操作全力抹紅、攻擊，「國內獲得一時聲量不是重點，將人民帶到哪裡才是重點。」

朱立倫強調，九二共識、一中各表，就是堅持中華民國的立場從未改變，「不贊成一國兩制，從未支持過一國兩制」，至於央視的訪問，是一年多前接受國內媒體採訪。對於網友質疑受訪時沒有提到一中各表，他說，那個是被剪輯成13秒，「13秒有可能剪到這個樣子嗎？」

由於九二共識名詞遭到限縮，國民黨內中生代提出以新名詞代替，對此，朱立倫認為，九二共識、一中各表，在2008年到2016年間，讓兩岸穩定交流並獲得成果，可能會有進一步想法，新的建議都歡迎，但必須務實可行，但最基本精神仍是兩岸和平、兩岸合作。

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