以族語補宣誓就職 南市原民議員：讓母語在各角落宣揚

2019-01-08 10:56

〔記者邱灝唐／台南報導〕無黨籍南市平地原住民議員穎艾達利，先前因未簽署宣誓書而未就職議員。他今日再次進行宣誓，且同樣使用族語。對此，穎艾表示，這是台灣首次有地方議會和法院願意認證族語宣誓，希望從台南開始，讓母語在每一個角落宣揚。

穎艾達利在去年底的議員宣誓就職典禮，身穿族服、口說族語且背對國父遺像，在其他穿著套裝或西裝的議員當選人中顯得相當受矚目，一時引起不少討論，尤其他僅在自己準備的宣誓書上簽名，讓當時的監誓人、台南地院院長董武全判定未完成儀式。

台南市議會今早再舉行宣誓典禮，穎艾達利這次穿著西裝現身、面朝國父遺像，且在議會準備的宣誓書上簽名，但宣誓時同樣使用族語，未唱國歌且未向遺像敬禮；儘管如此，他也在台南地院庭長林臻嫺監誓之下，完成就職儀式。

穎艾達利表示，這是台灣首次有地方議會和法院願意認證族語宣誓，算是台灣自治史上的創舉，上次宣誓（12月25日）是立法院三讀通過國家語言發展法，各族語已經有國家語言的地位，所以沒有不能用族語宣誓的規定，希望藉由今日的例子，讓族人未來在服公職、參選或就任可以使用族語，讓母語在每一個角落宣揚。

穎艾達利也感謝議會、法院和通譯老師的協助，完成今早的「歷史時刻」，至於宣誓條例是否要再修法的可能性或轉型正義原則的適用，要再請立委完成此事，而他未來也會繼續為原民議題發聲，爭取權利。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/