質疑性騷擾「公定價」罰太輕 徐永明推動修法重罰

2019-01-08 10:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕時代力量立委徐永明、時代力量台中黨部副執行長吳佩芸上午共同召開記者會指出，目前我國用以懲罰性騷擾的「社會秩序維護法」與「性騷擾防治法」，均有裁罰太輕、申訴管道不明確等問題，明顯缺乏嚇阻效果，未來將推動修法改善。

徐永明指出，根據「社會秩序維護法」第83條，以猥褻之言語、舉動或其他方法調戲異性者，可處6千元以下罰鍰，但實際上相關案件幾乎都只罰2千元左右。例如2015年有28件成案，平均只罰2579元，2016年有39件成案，平均只罰2297元，前年46件成案，平均罰2457元，去年1到9月共39件，平均也僅罰2615元。

徐永明表示，法律明明規定最高可罰6千，實際上卻平均裁罰2千多元，恐怕根本不具嚇阻效果，反而是變相在鼓勵性騷擾。

至於「性騷擾防治法」部分，徐永明指出，該法第20條明定性騷擾最高可罰10萬元，但2014年到2018年的平均裁罰金額僅分別為1.8萬、2.4萬、1.9萬、2.1萬及2萬元，去年1到9月的平均裁罰金額也是2萬元，「我不知道這是不是有什麼公定價，但這些金額是沒有嚇阻效果的！」

去年代表時力參選台中市南屯區市議員時，曾控訴遭民進黨籍對手何文海性騷擾的吳佩芸也指出，現行「性騷擾防治法」第13條規定可向加害人所屬機關申訴，但她去年8月向民進黨中央黨部申訴何文海，民進黨卻以「何非受雇員工」為由決議不受理，完全沒有達到當初「性騷擾防治法」的立法目的。

吳佩芸表示，根據立法院法制局的研析報告，所謂「所屬機關」應是指對加害人有考核、監督及懲戒之權力的單位，但法條中沒有明確規範，造成被害人申訴不便，甚至必須選擇隱忍，未來希望能推動修法來明確定義「所屬機關」。

徐永明強調，目前裁罰金額實在太輕，例如對一個議員開罰2萬元，根本沒有警惕效果，反而變成「性騷擾促進法」，因此下個會期他將展開連署，推動將「社維法」第83條的裁罰上限提高到1萬2千元，此外也擬將「性騷擾防治法」第20、22、23條的裁罰上限提高到50萬元，第24條提高到60萬元，希望可以透過重罰嚇阻惡狼。

對於徐的主張，與會的衛生福利部保護司副司長郭彩榕表示，若加害者沒有「所屬機關」，其實仍可以透過警察機關，目前有約7成案件都是由警察機關處理；至於金額的部分，因為沒有罰到天花板，其實不是法律本身的問題，而是裁量的問題。

警政署防治組婦幼安全科科長陳玲君則表示，「社維法」是在民國80年左右制定，目前警政署已在做全面檢視並研議修法，相關意見都會帶回去做為參考。

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