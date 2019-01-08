「冷泉加熱變溫泉」讓網友瘋掉？高市觀光局長：高雄人都知道

2019-01-08 09:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局長潘恆旭昨受訪時表示「冷泉加熱後就變溫泉了」，在PTT後引爆熱議，有網友形容快被逼瘋了；潘恆旭今舉田寮月世界花季冷泉為例，重申冷泉加熱變溫泉說，直言高雄人都知道，對於網軍的「指教」，他笑說部分網友可能不是高雄人，同時也謝謝網友幫操作話題，只要有討論、就能讓更多人了解。

潘恆旭昨接受某新聞台訪問時，表示柴山龍巖冷泉是日據時代的高雄八景（之一），但很少人知道，這個冷泉呢加熱以後，它就變溫泉了，那因為冬天的水量比較少，它可能還需要探勘。

「冷泉加熱變溫泉」說法經電視台播出，立刻引起許多網頁熱議，網友們相繼留言指出「靠腰、比瘋神無雙那幾個好笑太多了」、「白飯加滷肉汁之後，它就變滷肉飯了」、「推白飯吃進去，就變屎出來了」、。但也有人相挺「就一堆沒常識的北七以為溫泉都是天然熱的」，有人則冷回「韓熱講冷笑話，就變韓冰了」。

潘恆旭今表示，高雄很有名的月世界田寮花季冷泉，是一家作為冷、熱泉的飯店，它終年是22度的冷泉，加熱了以後變溫泉，這是高雄人都知道的。

對於網友的各種指教，潘恆旭表達感謝、認為網友是幫忙操作跟創造議題，只要有討論、在網路上聲量都是高的，經過說明後，大家就會了解，歡迎大家多來月世界，田寮的冷泉加熱後就變溫泉。

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