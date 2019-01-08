習近平放話促統 張亞中質疑藍綠、批國民黨「沒有方法」

2019-01-08 09:21

〔記者施曉光／台北報導〕昨已宣布爭取國民黨提名參選總統的統派團體「孫文學校」總校長、台大政治系教授張亞中今天上午接受廣播節目專訪時批評國、民兩黨，對於中國國家主席習近平已啟動促統列車，國民黨沒有方案，民進黨也沒有準備好，他並批評國民黨在兩岸政策的論述上「沒有方法」。

張亞中指出，習近平以往談話都是反獨、促統，日前對台談話共提了46次的統一，這次談話就是「促統」二字，如果台灣不接受，要拿出何種主張，與對岸對話？習近平所稱「一國兩制」是指兩岸統一後的安排，我們可以談統一前的關係，找尋一個大家相處的方法，但這麼嚴肅的問題，「請問民進黨準備好沒？國民黨有沒有方案？國民黨不能再說各自表述，那是『沒有方法』」。

對於主持人詢問，如何爭取國民黨提名？張亞中表示，佛法有8萬4千法門，關鍵就在於是否為正道，他自信只要把道理講通，就會獲得支持。

他還說，台灣人過去被政治人物騙太多，自己就像「傳道士」，成功需要因緣具足，他在為台灣創造因緣，強調自己是幫台灣提供正確的價值與道路，並暗諷其他對手，「只怕你原來信仰不夠，才會閃躲。」

談到民進黨與台北市長柯文哲，張亞中說，對於民進黨員來說，未來要在蔡英文、民進黨以及民進黨理念三者之間選擇，若要放棄理念很困難，放棄民進黨也不可能，放棄蔡英文會比較廉價且方便，至於柯文哲是否參選總統，則要看國、民兩黨推出什麼樣的人選，如果兩黨的人選都不好，柯文哲出來為台灣奉獻也是好事，但柯應該拿出治國理念，他還要台灣人民覺醒，要選擇價值、信念與長治久安，不要再偏信任某一個政黨。

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