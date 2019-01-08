宣布參選總統 張亞中：我是「中華民國的藍」、「孫中山的藍」

2019-01-08 08:50

〔記者施曉光／台北報導〕統派團體「孫文學校」總校長、台大政治系教授張亞中昨天宣布參選總統，被外界解讀是代表深藍勢力牽制另外兩位藍營天王朱立倫、吳敦義，他今天上午接受廣播節目專訪時強調，國家一定要有方向，民進黨向來把中華民國當成「工具」，國民黨有時候也採取「閃避」的作法，他則是「中華民國的藍」、「孫中山的藍」。

張亞中強調，台灣的經濟問題不是經濟問題，而是政治搞不定，方向搞不對，過去二、三十年來他一直在為台灣找一個好的道路，這次他發大願，要做全然的奉獻，希望透過參選的過程，讓大家了解台灣應有的方向與價值。

張亞中並指出，他主張修憲改為內閣制，現在制度下總統有權無責，贏者通吃，對台灣這種民主政治還不算成熟的國家是很危險的事，內閣制可以把社會分歧帶到議會討論，統制無法化解社會分歧，如果當選總統，他將邀請憲政專家與學者討論研修內閣制。

張亞中承諾，如果當選總統，在任命行政院長前會先國會溝通，並交給國會同意後才任命，而且未來應該修憲法立委席次改為二百席，一百席為不分區，另一百席為區域立委，這樣也可以照顧到小黨，兼顧台灣多元社會狀況，他並質疑二００五年國、民兩黨聯手修憲，把小黨滅掉，才會造成現在的問題。

張亞中還主張，未來他要恢復軍公教年金改革前的舊制並重啟核四，他強調，能源是選擇題，減碳才是全球共識，台灣能源政策應該以減碳無煤為目標，而核電便宜又穩定，大家一定要相信科技的力量，核能的問題是可以解決的。

對於台灣社會仍擔心恐重演日本核災事故，他說，了不起可以海水倒灌，淹沒核電廠，這是最後一招。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/