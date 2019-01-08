網友快被逼瘋了！高雄市觀光局長：柴山冷泉加熱就變溫泉

2019-01-08 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜好幾項行銷創意都惹來批評，提議軍事觀光被人點破早就有了，由藝人白冰冰當觀光大使也引爭議，最近談「九二共識」卻硬要扯到「九二無鉛」汽油，今（7）日他麾下的觀光局長潘恆旭受訪時，聲稱柴山龍巖冷泉「加熱以後，它就變溫泉了」，讓網友快瘋掉，有人冷回「韓熱講冷笑話，就變韓冰了」？

根據《中天新聞台》報導，高雄柴山龍巖冷泉常年維持著23度的涼爽溫度，高雄市觀光局長潘恆旭表示，該冷泉是「『日據時代的高雄八景』（之一），但是很少人知道，這個冷泉呢加熱以後，它就變溫泉了，那因為冬天的水量比較少，它可能還需要探勘」。

根據《科技大觀園》報導，4名來自成功大學、嘉南藥理科技大學的學者表示，溫泉水（thermal spring）內除須含有各種礦物質之外，還必須能夠在泉水湧溢處測到高於30度的溫度，若低於30度則稱為「符合溫泉標準的冷水」。

臉書社團「爆廢公社」網友們對於「冷泉加熱變溫泉」的說法感到不可思議，相繼留言指出「沒有錢把沒字拿掉，就有錢了」、「白飯加滷肉汁之後，它就變滷肉飯了」、「乾麵放涼就變成涼麵？」、「高雄人最愛腦殘了」、「推白飯吃進去，就變屎出來了」、「頭腦不常使用的話就變大便了」、「我對高雄的遠景真的很擔憂」。

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