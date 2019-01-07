彰化藍營立委補選傳分裂危機？ 黨部：沒有分裂本錢

2019-01-07 23:41

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港、和美區域立委補選，國民黨即將在明、後天展開民調，由蔡明忠、柯呈枋、阮厚爵3人參加民調，10日在國民黨中央黨部公布結果，由民調最高者接受徵召參選，不過民調在即，地方卻傳出藍營恐有分裂危機，縣黨部主委張曼莉強調3人都很優秀，但都應遵守黨內機制，藍營絕無分裂本錢，只要團結絕對有信心保有這席立委席次。

蔡明忠今晚受訪指出，3人當中只有他提出政見，因為他了解地方需求，希望能用政見贏得選民認同，若最後由他出線代表藍營參選，「一定天下太平，不會分裂」，因為他出線後還要靠大家的幫忙，他有信心勝出。

柯呈枋則發聲明指出，地方人士認為阮厚爵剛當選和美鎮長不久，鎮民對其有高度期待，且其並未表態參選，亦無相關競選活動，和美鎮選民都期待阮厚爵留在鎮公所，為鎮民繼續服務，因此希望這次立委補選，可以由他本人與蔡明忠進行君子之爭，不論是他或蔡明忠當選，一定全力協助縣長王惠美及阮鎮長，達到三贏的局面，也為彰化縣民爭取最大的福祉。

阮厚爵則說，是因為地方勸進，他才參選，但一切平常心，國民黨需要他，他就披上戰袍，大家公平競爭來獲得選民認同，一切以民調為主，遵守黨的精神，不論最後提名誰，他就支持誰，若他能出線，絕對會為六鄉鎮爭取更多福利與建設。

國民黨彰化縣黨部主委張曼麗表示，8、9兩天進行民調作業，10日公布民調結果，希望大家公平競爭，各個陣營不要相互放話攻訐，藍營沒有分裂本錢，大家要遵守機制，團結才能勝選。

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