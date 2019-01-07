德國媒體專訪 謝志偉：統獨問題本質是自由與專制之爭

2019-01-07 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平1月2日發表對台政策談話，挑明九二共識就是一國兩制，還強調不放棄對台灣動武，總統蔡英文立刻嚴詞反駁，不僅國內輿論關注，也引起國外媒體聚焦兩岸關係；我駐德代表謝志偉接受德國媒體訪問時指出，「自由台灣的存在，就是對專制中國的控訴，兩岸問題的本質是自由與專制之間的制度競爭」。

綜合媒體報導，德國公共媒體系統旗下的黑森廣播電台（Hessischer Rundfunk）在日前製作關於台灣民主演進、政治的藍綠對立、兩岸過去與現在的競合、歐洲與台灣的非官方關係，進行深入的一小時專題報導；黑森廣播電台也訪問了我國駐德代表謝志偉，針對台灣與中國的關係與台灣人民拒絕中國提出的「一國兩制」做出看法。

針對主持人詢問「習主席是否會受蔡總統元旦談話刺激，而感絕被『挑釁』」？謝志偉表示，他認為剛好相反，蔡英文是以自由、民主方式產生的民選總統，以此身分回應中國這2年來透過軍艦繞台、軍機逼近等威脅與挑釁，並捍衛台灣的主權。

謝志偉指出，即便中國大力打壓，但國際上依舊十分認可台灣的民主、自由，輿論的支持也日濃，而蔡英文總統不向中國霸權低頭、捍衛台灣的國家主權之意志與決心贏得絕大部分國家的認可。

謝志偉強調，面對強大而專制的中國，台灣其實扮演著代表自由世界力抗暴力威脅的關鍵角色，台灣自由民主的存在是對中國專制獨裁的控訴，台灣與中國之間的問題不是「統一」或「獨立」選擇，而是「自由」與「專制」之間的競爭，是2種價值觀的衝突。

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