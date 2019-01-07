蔡英文、馬英九發錢比一比 王浩宇：該罵誰答案很清楚

2019-01-07 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕針對總統蔡英文元旦提出400億補助低薪族方案，外界評價兩極，不過桃園市議員王浩宇7日在臉書指出，同樣是發錢，國、民兩黨狀況大不同。

王浩宇在貼文中指出，蔡英文政府決定退稅給弱勢民眾，被國民黨立委及其支持者圍剿，「但國民黨卻忘記在國家財政困難的時候，馬英九曾舉債858億元發消費券，最後對經濟發展不但沒有幫助，還留下一屁股債務。」

王浩宇更稱，馬英九執政8年「花錢如流水」。他提到，台灣每年平均增加2168億元債務，8年就舉債淨增加1兆7344億元，國家財政在任內不斷惡化；反觀蔡英文推動年金改革等節流政策，加上經濟發展稅收快速增加，2年就減少長期債務95億元，國家財政獲得改善，也才有這次超徵退稅的契機。

王浩宇表示，馬英九的858億，是借錢發給民眾；蔡英文的500億，則是政府經濟發展的稅收超徵紅利，不會對國家財政造成任何負擔、也沒有債留子孫的問題，「到底是誰比較該罵，我想答案已經很清楚。」

此文一出，引來許多網友留言發表看法，有網友就憶述當年發放消費券的時候自己還是學生，而老師曾對他們說「領錢領得很開心，以後這筆錢是坐在這邊的你們要還」；另外有人表示「會罵的這些人是因為他們領不到」、「問題是會罵的人根本不會想」，也有人認為「救2020的選票而已」、「不景氣卻超徴稅，這正是稅有很大的問題」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/