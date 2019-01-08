珍惜活在民主中！ 澳門人撰文籲別傻傻想統一

2019-01-08 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前在《告台灣同胞書》發表演說，強調一國兩制是實現國家統一的最佳方式，並提議兩岸展開民主協商達成和平統一；總統蔡英文則強硬回應絕不接受，香港更有不少人喊話，「一國兩制」根本名不符實，台灣人應該引以為鑑。對此，一名澳門人提出看法，直言台灣人一直活在民主當中，殊不知其實已得到很多，盼台灣人別傻傻想要統一。

「如果明天開始你再沒有投票權，你能接受嗎？」在台灣生活的梁姓澳門人以此為題在臉書表示，全家除了他以外，都還在澳門生活，爸爸是個「老深紅」，認為台灣是中國的一部分，偶像是毛澤東，每當父子倆為了兩岸議題爭吵時，他都會問爸爸一句話，「那你要不要移民去中國？」總讓他爸陷入沉默。

這名網友表示，這幾天看到很多「一國兩制，五十年不變」的新聞，他表示自己成長背景跟台灣人很不同，澳門回歸前是殖民地，在他的成長當中沒有一門學科叫「公民與憲政」；他的「民主啟蒙」是從在台灣唸僑大開始，在澳門只能投「議員（立委）」，基本上不會影響立法院的動向，「澳門對政治不感冒，因為在我的成長中，從來沒有民主這件事，回歸前什麼事都是葡萄牙說了算，回歸後什麼事都是中國說了算。」

「一國真的可以兩制嗎？實際上不行。」該網友表示，因為澳門的特首是中國任命的，也就是中國說了算，是不是真的50年不變？「不，現在不到20年就什麼都變了。」他也提到，「有很多台灣人愛說拼經濟，而澳門真的變富了，大學畢業的月收入從1995年平均台幣1萬4，到現在6萬。然而，雖然看起來多很多，但15坪的房子也從台幣80萬變成1440萬，這樣叫變富嗎？富到連房子都沒辦法住了。」

「台灣人，也許說這些你不痛不癢，也許你已經有很多房子正在等待房價爆升，但你認定『統一』對台灣只影響經濟嗎？」該網友說，當台灣人生長在一個民主的土地，也許已經忘了不民主的日子，然而當五星紅旗在台灣升起時，「你不能再投票、你不能罵國家領導人、你不能罵政府、你不能討論政府、你不能集會遊行、你不能踏國旗、你不能聲請釋憲、你不能用你的力量改變政府、更不要幻想真的會50年不變，不到10年就什麼都變了」。

他提到，有很多國民黨支持者討厭總統蔡英文，把她的圖片亂改羞辱她，但中國只是有人傳了「小熊維尼」（影射習近平）的圖在微信群組，隔天就被公安帶走了。他強調，「現在台灣的民主，也許沒有讓你多了什麼，只是因為你一直生活在民主當中，你不知道其實你已經得到很多；而台灣的民主，是一直守護你不會失去什麼，包括你的自由、你的聲音、你的立場、你的與眾不同。」

文末他更直言，任何生活在台灣的人，都應該反對統一，如果你支持統一，熱愛中國，其實移民去中國就行了，為什麼要2300萬人跟你一起？「那些說支持92共識的政客，如果真的統一了，他們就是既得利益者，中國愛才，對這群人一定會加官進爵，他們就會是永保台灣執政權的傀儡高官，而你只不過是堆砌他們仕途的白骨而已。」

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