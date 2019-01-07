獨家》管碧玲：我不會入閣 將爭取下屆不分區立委

2019-01-07 21:52

〔記者邱燕玲／台北報導〕內閣即將改組，外界視民進黨立委管碧玲為下屆教育部長最佳人選，執政高層也鼓勵管進入內閣團隊服務，管碧玲今接受本報訪問時表示，她不會入閣，會繼續把這屆區域立委任期做滿，然後爭取下屆不分區立委。

管碧玲指出，如果現在入閣，她的選區就要補選，可能在四月補選，但卻是補一個任期只有幾個月的立委；如果二月一日以後入閣，雖然不用補選，但她選區會有長達一年的時間沒有立委照顧，這兩者都不會被高雄市民接受。

據瞭解，約一、兩週前，總統府秘書長陳菊在台北宴請民進黨高雄市立委，會中談到選區劃分議題，對管碧玲選區被劃到其他選區而消失，高市區域立委少一席，陳菊當著大家的面說，「未來管碧玲在不分區立委或入閣，都是正面思考」，管碧玲則未接話。

餐敘時，民進黨立委許智傑剛好打電話給前中研院院長翁啟惠，翁也趁機向管碧玲表達感謝，因為當年管質詢時用了一張圖談浩鼎案，讓他有用上。

管碧玲曾有過兩次入閣機會，都是與教育部長擦身而過，一次是吳茂昆上任、一次是葉俊榮上任時，最後都因黨內有意見而生變，管自認入閣「已錯過時機」。這次選區劃分導致高雄市立委少一席，管的選區併入其他選區，管頓失戰場，其他選區的民進黨立委則希望未來管碧玲能輔選協助他們。

昨天在高雄市的一個場合，民進黨高雄市立委上台致詞的內容，讓台下民眾感受到立委選舉「起跑了」，民眾也關心「那管媽哩？」許智傑直說「她要去當部長啦！」管媽上台時則表明立場，強調她未來還是要照顧高雄市選民，會爭取下屆不分區立委。

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