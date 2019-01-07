國民黨堅持九二共識卻不同調 管碧玲酸：不知所措胡謅

2019-01-07 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平日前定調「九二共識」就是一個中國、強化一國兩制的立場；總統蔡英文隨即強硬表態絕不接受，國民黨要角也先後回應自己的「九二共識」版本。有網友就整理藍營政治人物對「九二共識」的看法，雖有分歧但全部不反對；綠委管碧玲認為，國民黨人的表現根本是不知所措地慌亂胡謅！

今天有網友在PTT整理國民黨要角們對於「九二共識」的看法與回應，「除了可以清楚看到就連國民黨內對於九二共識的內容都有分歧，也讓大家欣賞一下國民黨人不同的下跪姿勢」。網友整理出：前總統馬英九認為，習近平對「九二共識」看法與國民黨有出入；國民黨主席吳敦義表示，國民黨堅持九二共識，習近平、蔡英文都不對；前新北市長朱立倫認為，九二共識跟一國兩制完全是兩回事；前台北市長郝龍斌則說，指鹿為馬根本是小英式的假新聞再現。

對此，管碧玲在臉書表示，「九二共識」既然當年是蘇起「創作」的，而現在已被習近平定調是一個中國、一國兩制而「用壞了」，就應該斷然棄用，但國民黨這些政治人物對「九二共識」卻各有各的解讀，「他們這些表現，不就是慌亂不知所措的胡謅嗎？」

管碧玲更酸說：「白海豚都會轉彎，這幾個人遇到獵人丟過來的補獸夾，連轉彎都不會轉彎，整個人還是踩下去被夾住了！」

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