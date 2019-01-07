首爾市長嗆半數霧霾中國來 網友：快外銷谷關空氣發大財

2019-01-07 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市長朴元淳7日親上火線嗆聲，指出首爾的細懸浮微粒（PM2.5）有50％到60％都是來自中國，反駁中國生態環境部日前聲稱首爾的污染物主要是「本地排放因素」的說法。台灣網友聽聞消息紛紛發揮創意，笑稱「外銷谷關空氣去南韓，台中發大財」、「找盧秀燕去一趟南韓，霧霾就消失了啊」。

近期南韓面臨嚴重霧霾，有南韓媒體認為霧霾是從中國跨海而來，中國生態環境部新聞發言人劉友賓日前則宣稱，在「中國空氣質量持續大幅改善」的情況下，首爾的PM2.5濃度基本穩定並略有上升，從近期案例來看，首爾污染物主要來源於當地排放。

但此話一出卻被首爾市長朴元淳打臉，他7日接受電話專訪親上火線嗆聲，表示根據首爾市的智庫「首爾研究院」，以及隸屬於中央環境部門的研究院的研究指出，首爾的有50％60％的懸浮微粒來自中國，狠狠打臉中國生態環境部。

消息傳到台灣網友耳裡，立刻引發熱烈討論，PTT網友紛紛發揮創意，表示「可以外銷谷關空氣去南韓 台中就可以發大財啦」、「空運10萬瓶谷關空氣」、「找盧秀燕去一趟南韓，霧霾就消失了啊」、「首爾市長下台 讓盧秀燕當市長霧霾就沒了」、「還好中國台中有自從盧小小當選之後，空氣都清新了。」留言酸度破表。

盧秀燕在就職台中市長典禮送出1萬個「谷關空氣瓶」給觀禮來賓，宣示對抗空污的決心與態度，引發網友熱議，有人稱讚有創意，但也有許多人質疑空瓶是在製造垃圾。

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