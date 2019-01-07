宣傳台灣 謝長廷將鎖定日本地方電視、電台

2019-01-07 22:12

〔駐日特派員林翠儀／東京七日報導〕駐日代表處七日中午舉行新春茶會，駐日代表謝長廷致詞時引用日前出爐的民調指出，約有七成五的日本受訪者對台灣有親近感，他希望台日的永久交流可以制度化，未來也預定在日本的地方電視台、電台加強宣傳台灣。

謝長廷表示，駐日代表處11月委託「一般社團法人中央調查社」針對日本民眾實施民調，結果得知，約六十五％受訪者認為台灣是亞洲最感親近的國家，比去年增十三%。此外，約七十五%受訪者答說對台灣有親近感，也是比去年增加許多。

出席新春茶會的日本台灣交流協會理事長谷崎泰明致詞時首先恭喜大家新年快樂。他表示，台日關係愈來愈好，這讓他感到很欣慰，現在台日青少年的交流也愈來愈密切，很高興看到下個世代甚至下下個世代能密切交流。

谷崎還表示，去年台日都面臨許多天災，日本去年的年度漢字是「災」字，台灣則選出了「翻」字，他表示，「翻」有「翻轉」的意思，日本正好有句成語是「轉禍為福」，希望台日能合作，讓今年成為帶來福氣的一年。

對於蔡英文總統與國際媒體茶敘時透露，希望依循世界貿易組織（WTO）的精神對日本五縣食品公投結果，找出台日雙方都能接受的可能方案。

謝長廷在接受台媒訪問時指出，代表處會努力溝通讓日本了解，也讓五縣的人不要誤解台灣人對他們有成見。謝長廷表示，台灣是民主社會，對食品要求比較嚴，也有政治化的現實，希望食品問題不要影響長久以來台日友好關係或變更台日長久友好的關係。至於可能方案為何，謝長廷表示，決策是由行政院制定，代表處會負責執行。

另外對於內閣即將改組一事，謝長廷表示，他人在海外不清楚細節，但他認為會往好的、正面和諧的方向發展。台灣要盡量往正面的、未來的思考，不要糾結過去的枝節、小地方，多想想未來台灣要怎麼發展怎麼辦。

日本首相安倍晉三新春談話中表明將加強中日關係，謝長廷認為，中日關係改善對亞洲、全世界都是正面的，除非中日接近影響台日關係或孤立台灣，才要警覺、反對，否則世界和平是好事情，互相共生、和平相處是世界福氣。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/