習近平版《告台灣同胞書》 范世平：凸顯無才無知又無信

2019-01-07 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平2日在《告台灣同胞書》40週年紀念會演說，定調「九二共識」就是一個中國、強化一國兩制的立場，且不放棄對台用武；總統蔡英文馬上強硬表態台灣絕不接受。對此，台師大政研所教授范世平表示，習的演講凸顯「無才」、「無奈」、「無知」與「無信」。

范世平在臉書表示，首先，這顯示中共對台工作的「無才」，也就是沒有才能：習近平把一個鄧小平提出的「一國兩制」，重新從倉庫中拿出來，顯示在對台工作上缺乏理論創新與路徑創新。

其次，凸顯中共對台工作的「無奈」：習近平擔心外國勢力介入兩岸關係，但美國早就赤裸裸的介入台灣事務，習近平的講話成為一種「道德勸說」，凸顯無法改變現實的無奈。

第三，凸顯中共對台工作的「無知」：習近平所提的「一國兩制」，台灣與港澳一樣成為地方政府，這完全無視於台灣人自認為是一個主權獨立國家的「國家意識」。

范世平說，第四，凸顯中共對台工作的「無信」，習近平的說法讓台灣人難以相信：習說「兩岸同胞要交流互鑑、對話包容，推己及人、將心比心」，但中國真的有做到嗎？外交的打壓有少過嗎？

網友也在下方留言「鬼話講給鬼聽」、「其實他是說給內部鷹派勢力聽的！這種談話內容陳腔濫調沒有新意，台灣人不太會理會他，他也不會不清楚這點！」、「不論是誰，只要中國的體制不改，誰當政都一樣」。

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