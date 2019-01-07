兩蔣故鄉組團參訪高雄 許崑源、韓國瑜樂見互動

2019-01-07 21:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕中國寧波市奉化參訪團今拜會高市議會，與高市議長許崑源、高雄市長韓國瑜碰面，參訪團長高浩孟稱許高雄港物流與金流經驗值得寧波學習，許崑源則強調樂見高雄與對岸城市密切往來、創造彼此最大利益。

奉化位於中國浙江寧波市區南部，為中華民國前總統蔣中正、蔣經國的故鄉，奉化市委書記高浩孟率10人參訪團，今前往高市議會拜訪，由於寧波與高雄同為臨港城市，城市發展軌跡相似，參訪團專程來高雄觀摩。

高浩孟指出，寧波舟山港腹地大，貨櫃吞吐量逐年成長，在世界港口名列前矛，但高雄港背後的物流、金流運作模式特別值得學習，期盼未來能恢復過去「雙港論壇」交流模式。

他表示，寧波進口水果消費量驚人，人民非常喜愛台灣水果，台灣不僅農產品好，農業經營與銷售也非常受到重視，期盼台灣農業經驗與作法、能成為寧波參考。

許崑源形容，「我想去高雄」已成為潮流，樂見來自各地城市與高雄交流與學習，互相成長，共創城市與人民的福祉，許議長並向高浩孟行銷高雄的水果，包括大樹玉荷包、燕巢蜜棗及芭樂等，希望能出口寧波進行分享。

韓國瑜則在百忙中、抽空前來議會參與交流，他誠摯的向寧波訪問團介紹高雄的優質漁獲與養殖，且非常急於向外推廣，希望能向各地爭取訂單。

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