羅智強稱小英栽贓「習的九二共識」 網怒轟：睜眼說瞎話

2019-01-07 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平2日在《告台灣同胞書》40週年紀念會演說，定調「九二共識」就是一個中國、提出要探索一國兩制的台灣方案；總統蔡英文隨即強硬表態絕不接受。對此，台北市議員羅智強表示，「蔡英文栽贓習近平説九二共識就是一國兩制」，還酸恐怕小英要因為假新聞抓去關3天。網友見狀則怒轟羅智強「還在睜眼說瞎話」、「還在凹」。

羅智強在臉書轉貼電視報導習近平的談話截圖，其中在時間顯示12:29:03秒處，習近平說的是「兩岸的事是兩岸同胞的家裡事。」但下一張同樣時間，口白字幕則是「九二共識就是一國兩制，九二共識沒有中華民國。」

羅智強表示，「在習近平的談話中，九二共識和一國兩制，根本兩回事。蔡英文和陳其邁塞話栽贓習近平説的九二共識就是一國兩制，是消滅中華民國，馬上就一堆假截圖附和，這類的假新聞，請問蔡總統，要不要請貴團隊好好查查？抓起來關三天？」羅智強還酸，「真要抓去關三天，第一個要關的只怕是蔡英文和陳其邁啊...」。

羅智強臉書PO文被轉到PTT後引起網友討論，許多人不以為然怒轟「習包子打你黨一臉 還有臉在台灣自我詐騙」、「舔共 舔到語無倫次... 這幾天黨內大老說的都是幹話？」、「那張圖一看就是假的 可是你聽不懂中文內容？」、「逐字稿都出來多久了，這廝還在睜眼說瞎話。習的九二共識，就是一國兩制，沒有任何模糊空間。」、「有人連習皇講的中文不懂 可悲」。

也有人酸，「中國自己沒要求更正 反而是KMT先當起糾察隊了」、「小強這是在質疑習大大講的話嗎？」。

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