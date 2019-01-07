藍營人士對九二共識回應大整理 網友：跪好跪滿？

2019-01-07 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央總書記習近平日前對台喊話，將九二共識明確定義為一個中國、一國兩制，對此總統蔡英文強硬表示不會接受。今天有網友也將國民黨主要政治人物提出的看法整理出來，但全部人不反對九二共識，該網友直呼，「讓大家欣賞一下國民黨人不同的下跪姿勢。」

今天有網友在批踢踢發文表示，習近平在告台灣同胞書中，將九二共識明確定義為一個中國、一國兩制、台灣被統。他因此整理了國民黨高層們的回應，「除了可以清楚看到就連國民黨內對於九二共識的內容都有分歧，也讓大家欣賞一下國民黨人不同的下跪姿勢。」前總統馬英九認為，習近平對「九二共識」看法與國民黨有出入。前副總統吳敦義則表示，國民黨堅持九二共識，習近平、蔡英文都不對。

前新北市長朱立倫認為，九二共識跟一國兩制完全是兩回事。前台北市長郝龍斌則表示，指鹿為馬根本是小英式的假新聞再現。高雄市長韓國瑜說，兩岸交流應秉持九二共識。前國民黨立委蔡正元質疑，九二共識是一國兩制？若高呼台灣人不是中國人，就要準備打仗。前國民黨主席洪秀柱更認為，兩岸統一「是必要的，也是必然會發生的！」

國民黨立委蔣萬安雖曾表示支持蔡英文的「四個必須」，但後來又改稱九二共識的核心就是一中各表。讓整理資料的網友直呼，「蔣萬安今天特別轉彎了，所以國民黨人可以說是全數下跪，全都認同九二共識。」

許多網友看到後都直呼，「習大大完勝~」、「自己都不知道定義是甚麼的金光黨。」、「習近平真的是DPP助選員。」、「跪好跪滿。」、「不愧是國民黨，遇到要舔共，轉彎比誰都快。」

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