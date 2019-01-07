管中閔明就任台大校長 吳瑞北今再提抗告

2019-01-07 17:32

〔記者林曉雲／台北報導〕不服教育部放行管中閔上任台大校長，校長參選人之一、台大電機系教授吳瑞北，向法院聲請假處分，要求教育部必須先釐清遴選爭議，不能漠視法律程序、恣意濫權發聘讓管中閔就任，台北高等行政法院於上周五裁定駁回，吳瑞北今再提起抗告，力爭程序正義。

吳瑞北在臉書發文，「爾愛其羊，我愛其禮，堅持程序正義，邁向法治國家。剛剛送出抗告狀，就讓法律來協助爭議釐清吧。」

前教育部長葉俊榮於去年12月24日宣布「勉予同意」聘任管中閔為台大校長，25日發文台大，並獲回覆於1月8日上任。吳瑞北聲請法院暫時禁止教育部核發聘書給管中閔，但法院開庭聽取兩造言詞陳述，又發函向台大徵詢意見後，認為無理由，即予駁回。

吳瑞北在臉書發文質疑「台灣怎可這樣？」上次他參加台大校長遴選，管中閔兼職資訊沒揭露，遴委蔡明興沒迴避，結果台大遴選委員會推說是候選人沒有提出，變成候選人的責任？他向台北高等行政法院聲請定暫時狀態處分，審判長蕭忠仁跟管忠閔是同系同事，也沒有自行迴避審案，結果法院發言人又說聲請人也可以提出迴避聲請，他根本不知道審判長是誰，庭訊當天他也都沒出現，怎麼提出？又變成聲請人的錯！把這種事推到候選人或聲請人頭上，會不會太過頭了！

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