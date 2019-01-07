郁慕明解釋「九二共識」 中國網友狂酸：還在騙

2019-01-07 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近期內呼籲各黨派別再提九二共識，因中國領導人習進平已清楚表態「一國兩制」決心；新黨主席郁慕明為此抨擊小英「蠻幹」，卻被中國網友酸「還在騙」。

郁慕明昨（6）日在臉書上貼出影片，他認為，中國並沒有要求「九二共識」等於「一國兩制」，也沒有說「一個中國原則」就是「中華人民共和國」，是蔡英文自我侷限，「這可真讓人傻眼」；他批評執政黨自行定義「一中就是中華人民共和國」。

郁慕明強調，小英消滅「中華民國」變成「中華民國台灣」，且有些藍營人士此時也呼籲中國認清我國政權存在的事實，「可人家就是打內戰，把中華民國打到台灣了」，若真要讓中國肯定此事，需要與對方「談判內戰怎麼結束，進入政治協商」。

中國網友翻牆成立的臉書社團「帝吧中央集團軍」成員們也不認同郁慕明的看法，嗆他「不然習近平的中國是哪一國？」、「新黨裝睡的人還真不少啊」、「不去拆台，安撫內部，雙邊也都有台階」、「一手好牌打得稀巴爛」、「當初那個所謂『方案』顯得多低三下四」。

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郁慕明臉書傳送門

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