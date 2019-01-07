怒嗆中國讓五毛崩潰！館長YouTube遭中國留言灌爆

2019-01-07 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」最近在直播中大秀台灣身分證，還強調「從今天開始就是台獨」，同時向中國嗆聲，「現在就來叫解放軍來把我的身分證收走啊！」結果影片推出沒多久，就出現大批中國網友崩潰留言。

館長最近在網路直播談起兩岸議題，他認為，蔡英文身為國家元首，強硬回應習近平讓他很欣賞。他也痛批，中國動不動要拿飛彈打台灣、動不動就嗆台灣，「我還不能講話？」

館長直言，如果現在只要說不跟中國統一就是台獨，「那我就是台獨，我從今天開始就是台獨！」他還在影片中秀出台灣身分證。

結果影片推出後，館長的官方YouTube頻道立馬吸引大批中國網友留言。有中國人崩潰表示，「館長已是對岸的黑名單了，到中國展點難了」、「以前還挺看好你，自從發表了兩岸的論點之後，發現就是孬種一個」、「有一天因為你們的台獨而發生武統台灣時，你千萬不要跑」、「胡扯八道什麼啊」。

不過台灣網友看到中國人留言卻都笑翻「開放崩潰」、「檢舉一下翻牆啦」、「簡體字雖看得懂，但看著很吃力啊，能不能先轉一下...」。

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