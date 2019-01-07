立委補選陳筱諭嗆選到底 民進黨主委：會讓人見縫插針

2019-01-07 17:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市第二選區立委補選，爭取民進黨提名的參選人陳筱諭表示一定參選到底，民進黨台南市黨部主委黃先柱今天表示，目前徵召人選都還未公布，陳筱諭卻說若最後人選不是徵召她，她也一定參選到底，這種講法會讓有心人見縫插針。

陳筱諭今天召開記者會，指台南市第二選區立委補選，「不辦初選民調，改採徵召」耳語甚囂塵上，她質疑地方黨部主委怎可代表黨中央及協調提名小組發言？企圖影響民調？多位黨內同志並已和她連繫，表明將連署要求黃先柱下台。

陳筱諭說，如果黨中央不能公平公正地舉辦黨內提名作業，推舉具民意支持度的人選，她將代表年輕世代，懷抱為故鄉做事的心，參與選戰，3月16日的立委補選絕對不缺席。

黃先柱表示，立委補選候選人的提名的是中央黨部的權責，他從未對此表示過意見和看法。在2018九合一選舉後，選民的表態意願降低是合理的趨勢，民進黨台南市黨部的責任，就是如何贏得3月16的立委補選。

黃先柱說，陳筱諭也是黨中央的徵召人選之一，如果最後黨中央決定她參選，而她的競爭者甚至其他縣市也都效法她的說法，那民進黨的黨紀和團結不就蕩然無存，非常不樂見這種情況發生。

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