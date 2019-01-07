林姿妙被控濫用第二預備金 監委展開全國性調查

2019-01-07 17:19

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員趙永清接獲陳情，指宜蘭縣長林姿妙擔任羅東鎮長期間，疑濫用公所第二預備金，不當補助社團、學校、宮廟等活動經費，經函請羅東鎮公所及審計部說明後，趙永清認為，全國各縣市政府及鄉、鎮、市公所皆有類似情形，為深入了解相關單位有無濫用第二預備金進行不當補助，今申請自動調查。

林姿妙遭媒體踢爆涉嫌違法濫用第二預備金556萬元，民進黨立委鄭寶清、高志鵬、陳亭妃、蔡易餘等人去年10月前往監察院，告發林姿妙濫權瀆職，涉嫌違反「預算法」及「貪污治罪條例」，要求監委立案調查。

監察院值日委員趙永清受理陳訴後，函請羅東鎮公所及審計部說明，認為全國各縣市政府及鄉、鎮、市公所皆有類似情形，因此，就相關單位動支第二預備金補助、捐助民間團體經費情況衍生問題，深案性瞭解相關疑義。

監委趙永清指出，各相關單位在審核時，疑未發現有民間團體以同一活動向超過兩個以上的機關提出補助、捐助的情況；另有補助、捐助金額逐年增加；占第二預備金動支總數比率偏高；未選定適當補助；捐助案件績效衡量指標及效益評核項目；專案簽准補助、捐助案件過多等疑慮。此外，甚至還有補助轄區外宮廟、團體的情形，涉違預算法動支規定。

趙永清說，究竟各縣市政府及鄉、鎮、市公所有無浮濫動支第二預備金補助、捐助民間團體活動經費情事？有無涉及制度面及執行面缺失？相關疑義均有深入瞭解的必要，今申請自動調查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/