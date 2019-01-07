陳思宇校門發爆米花講政見 小朋友蜂擁而上拿光

2019-01-07 17:28

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選倒數，代表「柯家軍」出征的無黨籍參選人的陳思宇，今上午承諾當選將向教育部爭取把冷氣列為校園基礎設備，下午祭出奇招，赴國小校門口拜票，一邊分送爆米花，一邊向小朋友、家長講述政見，不少小朋友蜂擁而上，爆米花瞬間秒殺。

陳思宇今天下午赴劍潭國小校門口拜票，她拿著幕僚團隊備妥上頭印有自己文宣的袋裝爆米花，一邊發給放學的小朋友、接送家長，一邊講述冷氣列為校園基礎設備的政見，受到小朋友熱烈歡迎。

陳思宇受訪表示說，補選上的立委，任期只有11個月，要推出什麼能接地氣、讓人民有感的政見，因此想要用更直接、具體方式，就直接走到校園門口，邊送爆米花，邊聊她的教育政見。

陳說，目前校園教室安裝冷氣須透過家長會自行募款，才有可能付之實現，盼希望進入立院後，向教育部爭取把冷氣機變成教室基本設備，

至於經費籌措問題，是否也希望由中央支應，陳思宇說，教育部有經費，盼能爭取，完成教室設置冷氣，但安裝同時，綠能節能等事務也可以一起並行，也讓小朋友知道環境保育的重要。

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